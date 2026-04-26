中東情勢不安の長期化により高物価の流れが続くなか、韓国で20〜30代を中心に支出を最小限に抑える「生存型消費」が広がっている。【関連】韓国、4世帯に1世帯が「赤字家計」…一体なぜ？支出ゼロの報告や節約・割引情報を共有するオープンチャット「コジバン（乞食部屋）」から、1万ウォン（日本円＝約1000円）以下の“コスパ”の良い飲食店を集めた地図サービス「コジマップ（乞食マップ）」まで登場した。専門家はこれを一時的