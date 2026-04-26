【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月26日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』は、ゲストに及川光博、チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）が登場。 2度目の登場となる及川は「とっても楽しい思い出です」と前回をみっちースマイル全開で振り返り、早くもSixTONESのなかに推しができたと告白。「好きになった。優しかったんですよ」という及川のハートを射止めたメンバーとは!? ■ダ