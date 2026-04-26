●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】 順位 コード銘柄利回り 4/24終値 決算期 1積水ハウスＲ7.50 90,30026/04 2ホテルリート6.50 79,70026/12 3マリモリート6.21112,70026/06 4セントラルＲ6.11109,50026/08 5ミラースＲ6.08 88,80026/08 6ＩＮＶ