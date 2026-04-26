本拠地ガーディアンズ戦米大リーグ、ブルージェイズの岡本和真内野手は25日（日本時間26日）、本拠地ガーディアンズ戦に「4番・三塁」で先発出場し、3打数2安打2打点1四球で5-3の勝利に貢献した。4回には2戦連発の5号ソロ。カナダ放送局の実況席も「WOW！」「なんてスイングだ！」と興奮を隠せなかった。0-1で迎えた4回先頭の打席だった。岡本は左腕カンティーヨの91.6マイル（約147.4キロ）のフォーシームをセンターへ弾き返