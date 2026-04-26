FOXスポーツの中継で米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、本拠地でカブスと対戦している。佐々木朗希投手が先発し、大谷翔平投手も「1番・DH」で先発出場。カブスも「5番・右翼」で鈴木誠也外野手が出場する中、米中継では球界の衝撃ニュースが伝えられた。2回先頭のハップに対して、佐々木が初球を投じた直後だった。米スポーツ専門局「FOXスポーツ」の中継では、フィールドレポーターのケン・ローゼンタール記者