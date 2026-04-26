筆者の話です。義母への贈り物に、毎年ひとりで悩んでいました。ある年の選択をきっかけに、関係の見え方が少し変わって――。 ひとりで悩む 「なんでもいいんじゃない？」母の日や父の日が近づくたび、夫に相談しても返ってくるのは決まってそのひと言でした。 義両親への贈り物は、結局いつも私がひとりで選ぶことになります。何が喜ばれるのか分からないまま、それでも何も用意しないわけにはいかず、毎年同