シャビ・シモンズが担架に乗せられ負傷交代イングランド1部トッテナムに所属するオランダ代表MFシャビ・シモンズは、現地時間4月25日に行われたプレミアリーグ第34節のウォルバーハンプトン戦（1-0）に先発出場したものの、無念の負傷交代を強いられた。オランダ紙「NU.nl」では、「担架でピッチを去らなければならなかった」と報じており、北中米ワールドカップ（W杯）開幕をわずか47日後に控えたタイミングでの主力アタッカー