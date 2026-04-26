平成以降の仮面ライダーシリーズにおいて最高平均視聴率（11.7％）を記録し、平成ライダー初の劇場版も製作された『仮面ライダーアギト』。その劇場版最新作『アギト―超能力戦争―』が「仮面ライダー生誕55周年」記念作品として25年の時を経て製作され、4月29日より全国で公開される。氷川誠／仮面ライダーG7役の要潤、津上翔一役の賀集利樹は、本作の撮影が始まるにあたり、25年前に放送されたTVシリーズを見返すことはなかっ