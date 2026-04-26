『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）より、最終章“極限の夢”のビジュアルが解禁となった。【写真】『仮面ライダーゼッツ』挿入歌のカッコいいジャケット4月26日放送の第32話では、父であり司令官だったコードナンバー：ゼロ（川平慈英）の夢の中で、ゼッツとうり二つの怪人・ゼッツダークネスナイトメアを撃破した万津莫／仮面ライダーゼッツ（今井竜太郎）。しかし、その代償としてゼッツドライバーは壊れ