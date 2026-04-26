宝塚歌劇雪組梅田芸術劇場公演「波うららかに、めおと日和」が、３０日まで上演中だ。西香はち氏の同名コミックが原作。昭和初期を舞台に、交際ゼロ日婚からスタートした新婚夫婦の甘酸っぱい時間を描いたラブコメディーだ。ドラマ化もされ人気を博した作品が舞台化された。本公演はトップ娘役・音彩唯（ねいろ・ゆい）のプレお披露目公演。新婚夫婦のドギマギしている感じが、トップスター・朝美絢（あさみ・じゅん）とトップ