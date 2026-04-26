タレントの佐々木もよこが、誕生日の祝福を受ける様子を公開した。佐々木は２６日までに自身のインスタグラムを更新。「４月２３日、誕生日でした」と報告し、黒のノースリーブドレス姿で深紅の薔薇の花束を持ち、バースデーケーキを前に笑顔を見せるショットなどを披露した。そして「大好きな人たちと心地いい時間を重ねていきたい」ととつづった。この投稿には「お誕生日おめでとうございます」「充実した素敵な１年になり