俳優の及川光博とお笑いコンビ・チョコレートプラネットが、きょう26日に放送される日本テレビ系『Golden SixTONES』（後9：00）にゲスト出演する。【番組カット】どんちゃん騒ぎ…楽しそうなSixTONESら2度目の登場となる及川は「とっても楽しい思い出です」と前回を笑顔で振り返り、早くもSixTONESの中に推しができたと告白。「好きになった。優しかったんですよ」と語る及川のハートを射止めたメンバーは誰なのか。オープニ