阪神の西勇輝投手（35）が26日、1軍に緊急合流した。この日、甲子園での広島戦の試合前練習でチーム本隊に合流。先発要員として近日中の昇格が見込まれ、28日からの9連戦中にチャンスが巡ってきそうだ。プロ18年目のベテランは開幕は2軍スタート。ファーム・リーグで先発ローテーションを担い、ここまで4試合に先発し2勝2敗、防御率2・84の成績を残していた。