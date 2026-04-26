俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第16回「覚悟の比叡山」が、26日に放送される。【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開前回は、信長（小栗旬）は朝倉・浅井に反撃するため、義昭（尾上右近）や家康（松下洸平）に援軍を要請。だが、内心では信長の失脚を願う彼らの動きは鈍い。一方、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は、市（宮崎あおい）を逃がすた