２５日午前１０時５分頃、京都市右京区梅ヶ畑殿畑町の清滝川河川敷で、近隣住民が親子とみられるクマ３頭を目撃したとして、交番に申告した。３頭は北の方向へ去ったという。右京署によると、体長は１５０〜１７０センチで、ほかの２頭は不明。周辺には寺院や旅館、飲食店などがあり、署員が現場を確認したが、見つからなかった。同署は住民らに注意を呼びかけている。