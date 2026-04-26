◇ナ・リーグドジャース-カブス（2026年4月25日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、本拠でのカブス戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席も四球を選んで出塁すると、またしても右翼手・鈴木誠也外野手（31）に合図を送った。初回の第1打席は1ストライクからの2球目、内角寄りの直球を振り抜くと、打球はやや詰まりながらも左前で弾み、Hランプを灯した。これが4試合、14打席ぶりの安打