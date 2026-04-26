アメリカのトランプ大統領が出席していた夕食会の会場で銃声とみられる複数回の大きな音が響き、トランプ大統領らが急きょ会場から退避しました。トランプ大統領は無事で、このあと自ら記者会見をおこなうということです。【写真を見る】【速報】トランプ大統領出席の夕食会で銃声とみられる複数回の大きな音トランプ氏は退避し無事自ら記者会見へトランプ大統領は25日夜、首都ワシントンのホテルで開かれていたホワイトハウス