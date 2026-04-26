沖縄・西原町で100歳を迎えた女性を祝う記念パレードが行われた。女性は孫が引く人力車に乗って、地域を巡回。近隣の子どもたちや住民が集まり、沿道は笑顔に包まれた。「100歳」パレードで祝う「おばーちゃーん！」沿道からの声援に、笑顔で手を振る女性。3月20日に100歳を迎えた、與那嶺芳子さんだ。この日、人力車に乗って地域を巡る“100歳記念パレード”が行われた。芳子さんは孫18人、ひ孫22人、玄孫2人に恵まれた。人力車を