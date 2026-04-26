日本時間の26日午前、アメリカ・ワシントンで開かれていたホワイトハウスの記者らを集めた夕食会で、大きな物音がしました。出席していたトランプ大統領は無事で、シークレットサービスにより避難しました。詳しい状況は分かっていません。