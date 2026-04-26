夢を掴む者がいれば、夢を諦める者もいる――。オーディションに落ちた少女を主人公に据えた漫画「グローイング」がXに公開されている。 【漫画】「グローイング」を読む 単行本『グリッタリング』に収録された本作は、表題作と対をなす、"失敗した側"から見た成長と再生の物語だ。作者・中陸なかさん（@nakaoka729390）に、着想から音楽との向き合い方、タイトルに込めた思いまでを聞いた。（