「立ち乗りだったら実現しませんでした」!?アメリカのシェアモビリティ大手Limeは2026年4月23日、電動アシスト付き自転車「Lime Bike（ライムバイク）」のシェアサービスを日本でも開始すると発表しました。アジアでは初の導入となります。【安全対策も超厳重！】新しい「電動シェアサイクル」を写真で見るLimeはこれまで、日本では座って乗るタイプの電動シートボード「Limeラクモ」（以下、ラクモ）などのシェアサービスを展