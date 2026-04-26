札幌・東警察署は2026年4月25日、札幌市東区の無職の男（63）を暴行の疑いで現行犯逮捕しました。男は4月25日午後6時20分ごろ、札幌市東区のつくし公園で、友達と遊んでいた男子中学生（13）の胸ぐらをつかむ暴行を加えた疑いです。男子中学生にけがはありませんでした。警察によりますと、25日午後6時10分ごろ、男子中学生の友人から「友だちが抱きつかれた」と警察に通報があり、駆けつけた警察官が男を現行犯逮捕したということ