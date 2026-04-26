フリーアナウンサー膳場貴子が26日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に出演。高市早苗首相が「殺傷能力のある武器の輸出」を解禁したことについて、私見を示した。番組では、政府が21日、殺傷能力のある武器の輸出の解禁を決定したことを報道。高市首相が「防衛装備移転を行うということは、様々な同志国の防衛力の向上にもなります。日本の安全保障の確保にもなります」などと説明し、「時代が変わった」と語っている