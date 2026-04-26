俳優梅沢富美男（75）が25日、ブログを更新。在来線に乗車したことを報告した。梅沢は「30年ぶりに在来線に乗りました。帽子にスゥエットだと気付かれないもんですね」とその姿をアップした。梅沢はキャップにメガネ、グレーのトップスの普段着姿で駅構内に佇んでいる。続けて「あまりに久しぶりでちょっとドキドキしました」と心境を明かした。