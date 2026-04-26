気象予報士の吉井明子さん（45）が25日までにインスタグラムを更新。近況を報告した。吉井さんは「おやすみなさい」とフォロワーへあいさつし、近影を投稿した。吉井さんは身体を横向きにし、ぴったりと身体にフィットしたニットを着用。にっこりと笑みを浮かべている。続けての投稿で「日本科学未来館の7階で本日から公開没入型インスタレーション『Sky雲の旅』先日の内覧会に伺いました」と近況をつづり、内覧会の様子を動画