お笑いタレントの東MAXこと東貴博（56）が25日、自身のブログを更新。防災についてつづった。東は「うわっ道の奥で火事が起きてるビルが崩れて超危険家の中がめちゃくちゃだ最近地震が多くて怖いよね」とつづり、災害現場を思わせる場面を背景にした、自撮り写真をアップした。続けて「ここは有明にある『そなエリア東京』防災について体験できる場所有明駅からすぐの無料施設予約もいらないし体験ツアーみたいなのがあ