6人組アイドルグループ「Toi Toi Toi」のさくらももが25日までにインスタグラムを更新。近影をアップした。さくらは「治安悪いピンク担当アイドル#アソビシステム」とコメントし、近影を投稿。さくらはTシャツの家にパーカーを羽織ったカジュアルコーデを公開。Tシャツはぴったりと、美バストラインを引き立てている。この投稿にフォロワーからは「でっっっかぁ」「可愛いスタイル抜群!!」「たまらん」「最高じゃん」とコメン