◆米大リーグブルージェイズ５―３ガーディアンズ（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手は「４番・三塁」で先発。０―１で迎えた４回に２試合連続となる特大５号同点ソロを放つと、６回無死二塁から左前打を放って勝ち越し機に絡み、今季７度目のマルチ安打を記録。７回は無死満塁で押し出し四球を選ぶなど大活躍。守備でもファインプレーを連発した。シュナイダー監