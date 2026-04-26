マンザナー強制収容所跡地の「慰霊塔」で、献花する人たち＝25日、米カリフォルニア州インディペンデンス（共同）【インディペンデンス共同】米西部カリフォルニア州インディペンデンスのマンザナー強制収容所跡地で25日、第2次大戦中に収容された日系米国人の苦しみを振り返る式典が開かれた。参加者は、強硬な移民政策を進めるトランプ政権を批判し、日系人の歴史を学ぶ意義を訴えた。「慰霊塔」に花や折り鶴をささげ、収容所