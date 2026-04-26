生還した吉田を迎えるレッドソックスのコーラ監督（中央）＝2024年、オークランド（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、レッドソックスは25日、コーラ監督と5人のコーチを解任したと発表した。同日のオリオールズ戦では勝ったが、今季はここまで10勝17敗でア・リーグ東地区の最下位に低迷している。傘下マイナー、3Aウースターのチャド・トレーシー監督が暫定監督を務める。コーラ監督は就任1年目の2018年にワールドシリー