「ドジャース−カブス」（２５日、ロサンゼルス）ドジャースのマックス・マンシー内野手が三回に同点となる９号２ランを放った。三回、先頭の大谷が四球で出塁し、１死二塁で迎えた第２打席。カウント１−１から３球目の甘いフォーシームを完ぺきに捉えると、打球は弾丸ライナーで右翼席に突き刺さった。チームトップとなる９号アーチで試合を振り出しに戻し、先発の佐々木を援護したマンシー。開幕から好調を維持し、２