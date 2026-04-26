グラビアアイドル星宮すみれが25日までにインスタグラムを更新。グラビア掲載を告知した。星宮は「先日週刊SPA!様の人気コーナー、グラビアン魂に掲載していただきました」とPRし、近影をアップした。星宮はホルターネックの水着を着用。血管の浮いた、ド迫力のダイナマイトバストをあらわにしている。続けて「このような機会をいただけて本当に嬉しい限りです皆様がいつも応援してれているおかげです!ありがとうございます」と