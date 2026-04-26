アメリカのトランプ大統領は25日、ホワイトハウスで行われていた特派員晩餐会に出席していたところ、シークレットサービスによって急きょ、退席させられました。複数回の発砲音が会場内に響いたということですが、ケガ人などの情報はいまのところ入っていません。CNNによると、発砲した容疑者は身柄を拘束され、トランプ大統領は無事だということです。