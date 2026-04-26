静岡朝日テレビアナウンサーの佐々木沙羅が25日までに、インスタグラムを更新。静岡県・川奈ホテルを訪れたことを報告した。佐々木アナは「憧れの川奈ホテルへアップルパイを食べに幸せな時間でした」とつづり、ティータイムの様子を写真で投稿した。佐々木アナはフリルの付いたリブニットにロングスカートを着用。スイーツを前に、にっこりとほほ笑む姿や自然を楽しむ姿をアップしている。この投稿にフォロワーからは「見事なパ