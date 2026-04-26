「年金は損だ」という声を耳にすることは少なくありません。特に若い世代を中心に、「払うだけ払って将来もらえないのではないか」と不安を感じている人も多いでしょう。 しかし、その印象は本当に正しいのでしょうか。本記事では、なぜ年金に対して批判的な意見が多いのか、その背景を整理しつつ、制度としての課題や実際の仕組みについてわかりやすく解説します。 なぜ「年金は損」といわれるのか 年金が「損」