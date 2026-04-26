アクション・アドベンチャー映画『ハムナプトラ』シリーズ第4作『The Mummy 4（仮題）』の米国公開日が、2028年5月19日から、2027年10月15日に繰り上げられた。ユニバーサル・ピクチャーズが発表した。 本作は約20年ぶりの『ハムナプトラ』シリーズ最新作で、主人公リック・オコーネル役のブレンダン・フレイザー、エヴリン・カナハン役のレイチェル・ワイズ、エヴリンの兄ジョナサン