高松東警察署 25日午後3時15分ごろ、高松市池田町の上佐山の山中で「友人が下山中に滑落した」と消防に通報がありました。 警察によりますと、香川県三木町の男性（69）が上佐山の5合目付近から斜面を50mほど誤って滑り落ち、首や腰の痛みを訴えて病院に搬送されました。搬送時意識はあり、受け答えができる状態だったということです。 警察によりますと、上佐山は比較的気軽に登ることができる山として知られていて、男