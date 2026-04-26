26日午前5時すぎ、気象台は落雷と突風、降ひょうに関する情報を発表しました。九州北部地方の上空約5500メートルにマイナス15℃以下の寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。このため、福岡県と佐賀県では26日朝から夜のはじめ頃にかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうの恐れがあります。急な強い雨にも注意してください。農作物や農業施設の管理に注意してください。