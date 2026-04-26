俳優の柏木由紀子（78）が、26日までに自身のインスタグラムを更新。“大人のデニムワンピ”コーデを公開した。【写真】「おしゃれ」「可愛くてカッコイイ」78歳・柏木由紀子の“大人のデニムワンピ”コーデ動画では「そのまま着るとちょっと危険！大人のデニムワンピ」のテロップとともに、愛犬と一緒に街中を颯爽と歩く様子を紹介。「一歩間違えると部屋着感が」出てしまうというデニムワンピースの着こなしについて、「（