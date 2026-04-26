◇ナ・リーグドジャース-カブス（2026年4月25日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、本拠でのカブス戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席も四球を選んで出塁すると、右翼手・鈴木誠也外野手（31）に合図を送った。フリーランドの適時二塁打で3−3に追いつき、なおも1死三塁の第3打席は元ソフトバンク右腕の相手先発・レイからストレートの四球を選び出塁。一塁ベースに歩を進めると、ま