米・ロサンゼルスに生活拠点を置く俳優の桃井かおり（75）が23日、自身のインスタグラムを更新。「#かおり飯」のハッシュタグを添え、健康的な“卵かけごはん定食”の朝食を披露した。【写真】「いろんな添えおかずがあって、身体が喜びますね」「旅館のごはんみたい」桃井かおりの手作り朝定食主食のごはんについて、桃井は「最近は玄米か十六石米になってる」と説明。「とにかく体に良いもの！」にこだわっているようで、脇