タレントの鈴木奈々（37）が26日、自身のインスタグラムを更新。人気芸人夫妻とのショットを披露した。「マネージャーさんと一緒にいたら、赤プルさんの旦那さんしんちゃんから『カラオケしない？』って連絡がきて渋谷のカラオケに行きました」とつづり、「爆笑レッドカーペット」などで人気を博し、現在は夫婦漫才コンビ「チャイム」として活動する赤プルと、夫で相方のだんな松丘慎吾とのスリーショットを披露した。「めち