「どうして受け取ってくれないんだろう」――十分すぎる資産を築いたはずなのに、母にお金を渡そうとするたび、返ってくるのは決まって「いらない」の一言でした。親に楽をさせたい--その思いは、なぜ届かないのでしょうか。成功した息子と、変わらない母の日常子世代が経済的な成功を収めたとき、親への恩返しを考える――これは、自然な感情でしょう。しかし、良かれと思って手を差し伸べても、なぜか受け取ろうとしない。そんな