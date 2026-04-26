「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10代（10〜19歳）男女を対象に「10代の間で知名度が上昇したU-25男優ランキング」に関するアンケートを実施しました（※タレントの年齢は2025年6月15日時点）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【20位までの全ランキング結果を見る】同率2位：ラウール（Snow Man）2位は、アイドルグループ・Snow Manのメンバーとして活躍する、ラウールさんでした。202