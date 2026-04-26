ロッテの愛斗が25日のソフトバンク戦、一軍では西武時代の23年5月2日の日本ハム戦以来、ロッテに移籍してからは初めて盗塁を決めた。愛斗は5−0の9回一死走者なしで、センター前に安打を放ったポランコの代走として登場。佐藤都志也の1ボール1ストライクからの3球目にスタートを切り、二塁盗塁を成功させた。ロッテに加入した24年から昨季までの2年間一軍で0盗塁、ファームでは24年が54試合に出場して6盗塁、25年が56試合に