北海道・苫小牧警察署は、2026年4月25日、苫小牧市に住む男子大学生（18）を建造物侵入の疑いで現行犯逮捕しました。男子大学生は4月25日午後4時40分ごろ、苫小牧市木場町1丁目のディスカウントストア3階の女子トイレに正当な理由なく侵入した疑いが持たれています。警察によりますと、女子トイレを利用した女性が、個室の上からスマートフォンが差し込まれたのを感じ、店舗内にいた警察官に、「女子トイレに不審者がいる」