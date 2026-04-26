北海道・浦河警察署は2026年4月25日、傷害の疑いで浦河町に住む会社員の男（47）を逮捕しました。男は4月19日午後9時ごろから午後9時半ごろまでの間、自宅で同居する妻（40代）の腕をつかんで揺さぶったり、引きずるなどの暴行を加え、けがを負わせた疑いが持たれています。妻が、「夫とけんかになり暴力を受けた」と警察署に相談に行き、事件が発覚しました。妻は両腕などを打撲し、全治3週間のけがを負っています。警察によりま