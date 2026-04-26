俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の新たな相関図が公開された。【写真】新たな相関図を公開新キャストが続々合流！第5週「集いし者たち」では、りんと直美が入学する「梅岡女学校付属看護婦養成所」を舞台に、個性豊かな同期や指導者たちが登場する。新たに加わるのは、校長で養