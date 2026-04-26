◆米大リーグドジャース―カブス（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、佐々木朗希投手（２４）が先発した本拠地・カブス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、安打、四球、四球で３打席連続出塁した。出塁するたびに塁上では右翼を守る同学年の鈴木誠也外野手（３１）とアイコンタクトをとって笑顔を見せる珍しい光景が見られた。