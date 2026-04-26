【論語】『人にして信なくば』の意味とは？信頼が人間関係の土台である理由を解説 論語「人にして信なくば」の意味と現代語訳 子（し）曰（いわ）く、人（ひと）にして信（しん）なくば、其（そ）の可（か）なるを知（し）らず。大車（たいしゃ）輗（げい）なく、小車（しょうしゃ）褹（げつ）なくば、其（それ）何（なに）を以（もっ）て之（これ）を行（や）らんや。 ＜訳＞ 先生がいわれた。人として信義がな